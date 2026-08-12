Лантратова: РФ предлагала Киеву три списка на обмен, но тот отказался

Киевский режим отказывается забирать своих пленных, заявила Лантратова Лантратова: РФ предлагала Киеву три списка на обмен, но тот отказался

Москва12 авг Вести.Россия предлагала Киеву три списка на обмен пленными за последний месяц, но тот отказался забирать своих сограждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере MAX.

Она подчеркнула, что Москва, со своей стороны, к обмену готова.

Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка. Это и обычные солдаты Украины, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих ребят сообщила Лантратова

Ранее Лантратова рассказала, что киевский режим возвращает своих сограждан из плена по избирательному принципу.