Москва12 авгВести.Россия предлагала Киеву три списка на обмен пленными за последний месяц, но тот отказался забирать своих сограждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере MAX.
Она подчеркнула, что Москва, со своей стороны, к обмену готова.
Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка. Это и обычные солдаты Украины, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих ребятсообщила Лантратова
Ранее Лантратова рассказала, что киевский режим возвращает своих сограждан из плена по избирательному принципу.