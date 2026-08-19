BZ: Зеленскому следует уйти в отставку, пока его не заставили сделать это

Berliner Zeitung: Зеленский должен уйти, пока его не заставили это сделать BZ: Зеленскому следует уйти в отставку, пока его не заставили сделать это

Москва19 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти по своей воле, пока его не заставили сделать это, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Зеленский все быстрее теряет позиции. Чем дольше бывший актер удерживается у власти, чем выше горы дел о коррупции в распоряжении НАБУ и САП, и чем меньше ему доверяют простые люди, тем сильнее реальное положение дел затмевает его образ…, превращая его в политика, готового любой ценой защищать свою систему. Зеленскому следует уйти в отставку говорится в публикации

BZ утверждает, что потеря власти Зеленским будет сигнализировать о бессилии главы киевского режима и может подорвать переговорные позиции Украины. В то же время попытка удержаться у власти грозит ему массовыми протестами, жестким внутренним противостоянием и давлением со стороны Европы.

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