В ФРГ критически оценили призыв Зеленского о прекращении огня BZ: призыв Зеленского к прекращению огня на Украине имеет скрытый смысл

Москва26 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно выдвигает идею прекращения огня в зоне конфликта на Украине, рассчитывая на отказ России, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Стремление Зеленского к безоговорочному прекращению огня не является ни внезапным, ни обязательно признаком отчаяния. Вероятно, это одновременно и то, и другое: искреннее предложение Трампу и стратегический ход сказано в статье

По данным издания, рискованным для Зеленского это было бы только в случае согласия на подобные условия президента России Владимира Путина.

Зимой энергоснабжение и экономика Украины окончательно рухнут, поэтому сейчас уступки со стороны России не будут иметь смысла говорится в публикации

25 сентября Владимир Путин сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям — энергетическому и воздушному, а также о снятии блокады Черноморского побережья. Однако именно Украина попыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья и начала наносить удары по гражданским объектам, напомнил президент России.

Глава государства констатировал, что ответные действия российских военных оказались для противника настолько ощутимыми и разрушительными, что в Киеве активно заговорили о перемирии по трем названным направлениям. Президент подчеркнул, что все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России.