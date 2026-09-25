Москва25 сен Вести.Ответные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины оказались достаточно чувствительными, чтобы киевский режим начал просить о перемирии. Об этом журналистам сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ВСУ прежде всего хотят прекращения налетов российских ударных дронов "Герань", так как украинская ПВО не может с ними бороться.

Мы по каждой позиции начали отвечать. Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям – энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное – взаимно прекратить удары пояснил российский лидер

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится к устойчивому миру, а не к временному перемирию.

21 сентября западные СМИ сообщили о планах нарастить выпуск БПЛА "Герань". В частности, в России может появиться новая линия производства углеволокна, что позволит увеличить объемы сборки на 28 тысяч беспилотников в год. Сейчас, добавляют журналисты, Россия выпускает до 36 тысяч дронов ежегодно.