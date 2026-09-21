Politico: РФ планирует нарастить производство "Гераней" на 28 тыс. единиц в год

Politico пишет о расширении Россией выпуска БПЛА "Герань" Politico: РФ планирует нарастить производство "Гераней" на 28 тыс. единиц в год

Москва21 сен Вести.Россия намерена расширить производство ударных БПЛА типа "Герань", пишет газета Politico.

РФ планирует построить новую линию, направленную на выпуск углеродного волокна, тем самым увеличив мощности предприятия "Алабуга-Волокно" в Татарстане, говорится в публикации.

Строительство новой линии выпуска углеродного волокна позволит нарастить производство "Гераней" примерно на 28 тысяч единиц в год. На сегодняшний день, пишет Politico, украинская сторона оценивает объемы производства Россией этого типа БПЛА в более чем 36 тысяч единиц в год.

Утверждается, что проект планируют завершить в 2027 году, а выйти на заявленную мощность – в течение 2028-го.

Ранее расчеты систем "Герань-4 Сикер" поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области.