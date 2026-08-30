Советник Зеленского: ВС РФ за август запустили более 2500 реактивных БПЛА

На Украине признали резкий рост применения ВС РФ реактивных "Гераней" Советник Зеленского: ВС РФ за август запустили более 2500 реактивных БПЛА

Москва30 авг Вести.Вооруженные силы РФ за август запустили по объектам на Украине свыше 2500 реактивных "Гераней". Об этом сообщил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Он также заявил, что за весь июль украинская сторона насчитала 1500 таких БПЛА. Чиновник также отметил сокращение времени между производством и применением реактивных беспилотных летательных аппаратов.

Запускаются по Украине практически прямо с завода приводят его слова украинские СМИ

В публикациях журналисты назвали данную тактику применения дронов "беспилотной каруселью", поскольку ВС РФ ведут атаку круглосуточно.

Ранее сообщалось, что российская армия готовится к нанесению массовых ударов по энергетике Украины.