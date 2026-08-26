Москва26 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) после почти двух суток снижения интенсивности ударов по России запустили больше 400 беспилотников, сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа".
По словам экспертов, основными целями атаки были объекты в Тамбовской и Нижегородской областях.
Кроме того, ВСУ предпринимали попытки атаковать Крым и Липецкую область, добавили авторы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 798 украинских БПЛА над регионами РФ.