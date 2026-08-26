ВСУ увеличили интенсивность налетов БПЛА после двух суток "затишья" ВСУ изменили интенсивность атак БПЛА на Россию

Москва26 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) после почти двух суток снижения интенсивности ударов по России запустили больше 400 беспилотников, сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа".

По словам экспертов, основными целями атаки были объекты в Тамбовской и Нижегородской областях.

Кроме того, ВСУ предпринимали попытки атаковать Крым и Липецкую область, добавили авторы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 798 украинских БПЛА над регионами РФ.