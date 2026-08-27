ВС РФ за ночь сбили 267 украинских БПЛА над Россией Минобороны: силы ПВО за прошедшую ночь сбили 267 БПЛА ВСУ над регионами России

Москва27 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 267 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сбитые дроны относились к самолетному типу.

Вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после почти двух суток снижения интенсивности ударов по России запустили больше 400 беспилотников. По словам экспертов, основными целями атаки были объекты в Тамбовской и Нижегородской областях.