Москва27 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 267 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сбитые дроны относились к самолетному типу.
Вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после почти двух суток снижения интенсивности ударов по России запустили больше 400 беспилотников. По словам экспертов, основными целями атаки были объекты в Тамбовской и Нижегородской областях.