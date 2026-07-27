Москва27 июлВести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что сбитые беспилотники относились к самолетному типу.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении
Всего с начала спецоперации Вооруженные силы России ликвидировали более 190 тысяч БПЛА ВСУ.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что с 2014 года в результате агрессивных действий Киева погибли более 500 детей, еще свыше двух тысяч получили ранения и травмы.