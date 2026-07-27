Госдума РФ: с 2014 года в результате действий Киева погибли более 500 детей

Вице-спикер Госдумы: более 500 детей погибли из-за действий ВСУ Госдума РФ: с 2014 года в результате действий Киева погибли более 500 детей

Москва27 июл Вести.С 2014 года в результате агрессивных действий Киева погибли более 500 детей, еще свыше 2 тыс. получили ранения и травмы. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, число погибших продолжает расти, поскольку обстрелы продолжаются и затрагивают не только Донбасс, но и приграничные регионы России.

Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 000 детей сказала Кузнецова

Она отметила, что для детей, пострадавших в результате боевых действий, действует специальная программа реабилитации. По словам депутата, в начале специальной военной операции помощь приходилось организовывать в ручном режиме, однако впоследствии была выстроена системная работа с участием государственных структур, благотворительных организаций и волонтеров.

Кузнецова также сообщила, что Следственный комитет России возбудил около 10,7 тыс. уголовных дел в отношении лиц, которых российская сторона относит к сторонникам киевского режима.

Кроме того, на данный момент "вынесено более 70 пожизненных приговоров в отношении боевиков киевского режима", подчеркнула вице-спикер Госдумы, добавив, что ведется совместная работа с Следственным комитетом по расследованию преступлений в отношении детей.