Пушилин рассказал сколько детей погибло в Донбассе с 2014 года

Пушилин рассказал сколько детей погибло от действий ВСУ в Донбассе Пушилин рассказал сколько детей погибло в Донбассе с 2014 года

Москва27 июл Вести.С 2014 года от действий украинских солдат погибло 257 детей. Такой информацией с ИС "Вести" поделился глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что 1078 детей получили ранения от украинских атак.

С 2014 года, с самого начала вооруженного конфликта, можем говорить о большом количестве преступных действий вооруженных формирований Украины, от которых погибли 257 деток, и еще 1078 детей получили ранения. Ежегодно в республике в этот [27 июля] день проходят памятные акции рассказал Пушилин

Ранее сообщалось, что среди жертв атаки ВСУ по турбазе в Запорожской области были и дети. Пятерым погибшим не было 18 лет.