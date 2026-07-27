Балицкий: пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля

Пять детей стали жертвами украинской атаки на турбазу в запорожской Кирилловке Балицкий: пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля

Москва27 июл Вести.Среди погибших в результате удара ВСУ по турбазе в курортном поселке Кирилловка Запорожской области 25 июля пятеро детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Двенадцать лет оголтелые неонацисты воюют с мирным населением, пятый год обстреливают наш регион. С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке написал глава региона в мессенджере МАХ

Противник атаковал базу отдыха с применением беспилотников. Основной удар пришелся по беседкам, бассейну и летней веранде. Погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.