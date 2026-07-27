При атаке на турбазу в Кирилловке погиб начальник запорожского управления ГРЧЦ

В Кирилловке при ударе ВСУ погиб начальник управления радиочастотного центра При атаке на турбазу в Кирилловке погиб начальник запорожского управления ГРЧЦ

Москва27 июл Вести.В результате атаки Вооруженных сил Украины на турбазу в курортном поселке Кирилловка Запорожской области 25 июля погиб начальник управления радиочастотного центра Михаил Иванов и его дети. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова — начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и г. Севастополе — и его несовершеннолетних детей… Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича, Кати и Андрея — в этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что также при вражеском ударе получила ранения супруга Иванова, ее доставили в больницу.

Михаил Иванов родился в 1972 году, служил в ВС РФ более 20 лет. Принимал участие в СВО. Запорожское управление возглавил в 2023-м.

Украинские беспилотники атаковали базу отдыха в ночь на 25 июля, субботу. Основной удар пришелся по беседкам, бассейну и летней веранде. Погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 19. Возбуждено уголовное дело о теракте.