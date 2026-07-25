Эксперт Марочко сравнил трагедию в Кирилловке с атакой ВСУ на Хорлы в январе

Марочко нашел сходства между трагедией в Кирилловке и атакой ВСУ на Хорлы Эксперт Марочко сравнил трагедию в Кирилловке с атакой ВСУ на Хорлы в январе

Москва25 июл Вести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области имеет сходство с атакой украинских военных на гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области перед Новым годом, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Я бы сравнил трагедию в Кирилловке с новогодним терактом украинских войск в Хорлах Херсонской области, когда люди отдыхали на Новый год и был нанесен удар по кафе и гостинице. Сейчас в Запорожской области ситуация аналогичная: летний сезон отпусков, люди выезжают на отдых с семьями, детьми, а украинские боевики наносят по ним циничные, подлые удары сказал Марочко

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке Запорожской области, погибли восемь человек, среди них двое детей.

По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете РФ. На месте происшествия работают саперы и криминалисты.