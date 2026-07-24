Москва24 июлВести.В Донецкой Народной Республике погибли 256 детей из-за украинских атак с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.
С 2014 года в результате агрессии вооруженных формирований Украины на территории ДНР погибли 256 детей. Каждая такая потеря — это невосполнимая трагедия для семей и для всего нашего народаподчеркнула Морозова
Также омбудсмен добавила, что за этот период в результате обстрелов ВСУ были ранены 1 076 детей.