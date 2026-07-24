1 076 детей были ранены в результате обстрелов ВСУ с 2014 года

Омбудсмен: 256 детей в ДНР стали жертвами ВСУ с 2014 года 1 076 детей были ранены в результате обстрелов ВСУ с 2014 года

Москва24 июл Вести.В Донецкой Народной Республике погибли 256 детей из-за украинских атак с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.

С 2014 года в результате агрессии вооруженных формирований Украины на территории ДНР погибли 256 детей. Каждая такая потеря — это невосполнимая трагедия для семей и для всего нашего народа подчеркнула Морозова

Также омбудсмен добавила, что за этот период в результате обстрелов ВСУ были ранены 1 076 детей.