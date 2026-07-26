Москва26 июл Вести.Боевики украинской бригады спецназначения "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) готовит подростков для участия в террористической деятельности против мирного населения в городах. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Они готовят из [детей] террористов. Это представители батальона "Азов", преступники, я по-другому их не назову. Не всем еще вынесены приговоры, я уверена, что все их фамилии попадут в те списки, [люди из которых] будут разыскиваться пожизненно. Эти преступники организовывали обучение детей 14-18 лет для террористической деятельности в городских условиях сказала Кузнецова

Вице-спикер Госдумы добавила, что представители бригады обучали детей террористической деятельности, в том числе организации подрывов. При этом их мишенью были жители Донбасса и других территорий.

Представляете, детей учили уничтожать мирное население - таких же детей, как они, взрослых, женщин сказала депутат

Кузнецова также отметила, что киевский режим делает все, чтобы заставить детей ненавидеть Россию через учебники.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил в беседе с ИС "Вести", что главная цель Европы – залить Украину "бетоном ненависти" к России, так как победить ее на поле боя не получается. Эксперт объяснил, что европейцам выгодны смерти украинских военных, ведь чем больше украинцев погибает, тем больше ненависти у народа появляется к русским. Именно поэтому Запад продолжает финансировать этот конфликт, заключил Килинкаров.