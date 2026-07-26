Кузнецова: украинских детей продают в рабство в ЕС через даркнет

Кузнецова заявила, что детей Украины продают в даркнете в рабство за $50 тысяч Кузнецова: украинских детей продают в рабство в ЕС через даркнет

Москва26 июл Вести.В даркнете стоимость украинского ребенка составляет $30-50 тыс. Об этом в беседе с ТАСС рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, этих детей продают в страны Европы и впоследствии используют для рабского труда.

От 30 до 50 тысяч долларов стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов. Сегодня правоохранительные органы стран Европы - Франции и других государств - уже зафиксировали факты, не менее десятков, где детей с Украины используют в качестве рабского труда отметила Кузнецова

По словам вице-спикера Госдумы, все больше подобных фактов "всплывает наружу".

Так, согласно предварительным данным, более 60 тысяч детей без законных представителей было вывезено, в том числе в страны Евросоюза.

Куда они попали дальше, никто не знает. Что с ними стало? Возможно, мы узнаем об этом. Это потрясет весь мир резюмировала Кузнецова

Ранее стало известно, что программа по размещению украинских детей-сирот в Турции, инициированная Еленой Зеленской, обернулась скандалом. Две несовершеннолетние девушки забеременели и родили детей от сотрудников турецких отелей, в которых проживали группы детей с Украины. При этом на реализацию программы жены лидера киевского режима, по данным украинских СМИ, было выделено 10 миллионов долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ужаснулась этому факту, отметив, что "многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия".