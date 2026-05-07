Москва7 мая Вести.Украина является хабом для торговли младенцами. Такое мнение ИС "Вести" высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя тему суррогатного материнства.

По его словам, этот бизнес на Украине процветает, так как в последнее время мировой рынок сжался из-за законов, которые не позволяют таких детей куда-либо вывозить.

Но на Украине это не работает. Поэтому отсутствие законов нормальных, огромный спрос, правовой беспредел абсолютный, коррупция дичайшая – все это способствует тому, что обзоры очень многих европейских, латиноамериканских, американских пар сегодня устремились на Украину … Это направление очень серьезно регулируется во всех странах … по всем правовым аспектам. А когда это делается как хаб, как перевалочный пункт, понимаете, Украина – это хаб для торговли вот этими младенцами. Но там полный беспредел. Органы, которые продаются, младенцы, которые продаются, смерти, которые тоже продаются, потому что сколько мы знаем за убитых солдат, их не объявляют … – это тотальная коррупция и беспредел, которые сегодня там творится