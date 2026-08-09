Бизнес на крови: как украинские "Белые ангелы" вывозят детей для продажи Эксперт рассказал о вывозе украинскими "Белыми ангелами" детей на продажу

Москва9 авг Вести.Представители подразделений "Белые ангелы" обманным путем вывозят детей из прифронтовых зон для последующей продажи на черном рынке. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его мнению, эти структуры прикрываются гуманитарными миссиями в прифронтовой зоне.

Параллельно они занимаются различными направлениями черного бизнеса так называемого, и работой по эвакуации детей с последующей их продажей на черном рынке. Это бизнес на крови, который очень часто обеспечивается по линии западных спецслужб в тех зонах, серых зонах, где нет законов, где нет правоохранительных структур, и где де-факто местное население абсолютно беззащитно отметил Степанов

Ранее о преступлениях организации рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его данным, "Белые ангелы" – это структура внутри Нацполиции Украины.