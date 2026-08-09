Москва9 авгВести.Представители подразделений "Белые ангелы" обманным путем вывозят детей из прифронтовых зон для последующей продажи на черном рынке. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По его мнению, эти структуры прикрываются гуманитарными миссиями в прифронтовой зоне.
Параллельно они занимаются различными направлениями черного бизнеса так называемого, и работой по эвакуации детей с последующей их продажей на черном рынке. Это бизнес на крови, который очень часто обеспечивается по линии западных спецслужб в тех зонах, серых зонах, где нет законов, где нет правоохранительных структур, и где де-факто местное население абсолютно беззащитноотметил Степанов
Ранее о преступлениях организации рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его данным, "Белые ангелы" – это структура внутри Нацполиции Украины.