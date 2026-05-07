Москва7 мая Вести.Одними из ключевых клиентов для бизнеса суррогатного материнства на Украине являются граждане Великобритании. Об этом заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов сообщил в интервью ИС "Вести".

На Украине рынок суррогатного материнства рассматривается как инструмент очень хорошего заработка, отметил эксперт.

Украина сейчас является одним большим черным рынком, и данные схемы, как правило, контролируются не без, скажем так, мягкого участия западных спецслужб… Если мы говорим про суррогатное материнство, этот вид бизнеса очень востребован в странах Западной Европы… Но тем не менее рынок суррогатного материнства рассматривается, с одной стороны, как инструмент заработка, очень приличного заработка, и как инструмент сохранения текущей демографической картины в Европе… Британский рынок, если здесь, конечно, можно так выражаться, является для суррогатного материнства с Украины одним из основных объяснил Семибратов

Ранее сообщалось, что получившие в ходе боевых действий ранения украинцы, приехав на лечение в европейские клиники, привозят туда бактерии, устойчивые к массово используемым антибиотикам.