Москва21 апр Вести.Сельскохозяйственные производители Великобритании выражают недовольство в связи с повышением роста импорта куриных яиц с Украины. Об этом сообщает журнал The Economist.

Как поясняется, в 2022 году в Евросоюзе (ЕС) и Британии были отменены пошлины и квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Такое решение привело к протестам фермеров, из-за чего в 2025 году ЕС пришлось вновь ввести ограничения. При этом Великобритания осталась единственной страной, которая сохранила беспошлинную торговлю яйцами до 2028 года. В прошлом году в страну поступило рекордное количество украинских яиц - 200 миллионов.

При этом производители яиц заявляют о "нечестной игре", касающихся птиц. Два крупнейших украинских производителя используют клеточные системы содержания кур - такие системы запрещены в Великобритании с 2012 года.

По данным опроса YouGov, семь из десяти британцев перестали бы есть в заведениях, где подают блюда из яиц кур, которые содержались в клеточных батареях сказано в публикации

При этом законодательство не запрещает ресторанам использовать такие яйца, а потребители не имеют возможности проверить их происхождение.

Издание отмечает заметный рост потребления яиц в Великобритании за последние несколько лет. В 2025 году среднестатистический житель страны съел 209 яиц - на 45 штук больше, чем 20 лет назад. При этом в королевстве обострилась проблема дефицита яиц. Сначала из‑за эпидемии птичьего гриппа поголовье кур‑несушек в Англии с 2021 года сократилось на 10%. Затем на ситуацию повлияли резкий рост цен на корма для кур и электроэнергию, вызванный украинским конфликтом. В результате с 2021 года объем импорта яиц в Великобритании увеличился вдвое.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что советник главы киевского режима Владимира Зеленского, миллиардер Юрий Косюк поставлял в Европу яйца низкого качества.

При этом в марте в Германии закончились яйца из-за птичьего гриппа перед католической Пасхой.