Пациенты с Украины завозят в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии The i Paper: антибиотикорезистентные бактерии с Украины охватывают Европу

Москва7 мая Вести.Получившие в ходе боевых действий украинцы, приехав на лечение в европейские клиники, "привезли" туда бактерии, устойчивые к массово используемым антибиотикам, пишет издание The i Paper.

В материале отмечается, условия военных действий создали на Украине идеальную среду для развития устойчивых к антибиотикам бактерий, которые обладают резистентностью если не ко всем, то ко многим массово используемым антибиотикам. Такие бактерии, подчеркивает издание, могут быть смертельно опасны, а наибольшую тревогу вызывает бактерия Klebsiella pneumoniae, являющаяся причиной свыше 100 тысяч смертей ежегодно.

Я думаю, что мы уже вступили в постантибиотическую эру, потому что это не только украинская проблема, это проблема всего мира приводит издание слова главы хирургического отделения украинского центра "Сверхлюди" Данилы Туркевича

В то время как пациентов с ранениями с Украины эвакуируют в больницы по всей Европе, в Дании, Германии и Нидерландах фиксируются случаи трудноизлечимых инфекций, говорится в публикации.

Исследование Университета Хельсинки и больницы при нем, которое приводит издание, показало, что из 8% беженцев с Украины, госпитализированных в связи с полученными ранениями, практически 80% были переносчиками бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.