Москва14 июн Вести.Украинцам намеренно сбивали иммунную систему в рамках изучения различных патогенов. Подтверждением являются случаи, отмечаемые у пленных ВСУ, пояснил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Сейчас огромное количество пленных, которые попадают к нам. И у них есть антитела [к патогенам], у них есть жуткая резистентность к антибиотикам. Это значит, что их лечили конскими дозами антибиотиков. И сейчас у многих из них штаммы обычных болезней уже не лечатся антибиотиками. То есть мы говорим о том, что называется супербактериями. Это такие биологические бомбы сейчас заявил он

Анпилогов пояснил, что Украина, допустившая на свою территорию американские биолаборатории, фактически сломала иммунитет граждан.

Украина получила на десятилетия, на поколение вперед поломанную иммунную систему своих граждан. Потому что там действительно испытывались самые жестокие, очень опасные болезни сказал эксперт

США опубликовали доказательства финансирования 120 биолабораторий в 30 странах. Из документа Нацразведки Штатов следует, что на Украине существовали или до сих пор функционируют более 40 лабораторий, которые финансировались американцами.