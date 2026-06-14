Проверять нельзя: раскрыт ультиматум США к странам с американскими лабораториями Эксперт Никулин: США запрещают проверки своих биолабораторий в других странах

Москва14 июн Вести.В Казахстане, как ранее и на Украине, местные власти не смогли добиться проверок деятельности американских биолабораторий. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что по договору, заключенному в начале 2000-х с Пентагоном, Украина не только передала коллекции штаммов патогенов, но и позволила создать на своей территории биолаборатории.

Земля под этими учреждениями была дана американцам в аренду на 49 лет. Потому местные власти не смогли провести инспекцию деятельности находящихся на этой территории учреждений.

По аналогичному принципу ситуация развивалась и в Казахстане, отметил Никулин.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН пояснил, что странам - членам организации ОДКБ ранее был отправлен доклад, в котором, в том числе, говорилось о деятельности американских биолабораторий.

На него оперативно отреагировали в Казахстане. Так, в июне 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отстраняет военных биологов из США от работы в биолаборатории, находящейся недалеко от Алма-Аты.

Токаев сказал: "Мы это дело закроем, мы у себя такого терпеть больше не будем, тем более было несколько случаев утечки, вспышек различных заболеваний". Ну и что? Американцы вроде бы закрыли вначале [лабораторию], а потом сказали: "Извините, господин президент, у нас договор на 49 лет и подписан вашим предшественником, через 49 лет и приходите, мы вам все откроем и все покажем" отметил Никулин

На днях США опубликовали доказательства финансирования 120 биолабораторий в 30 странах. Из документа американской Нацразведки следует, что на Украине более 40 лабораторий, которые финансировались США.