В Госдуме предрекли увеличение числа нападений на украинцев в странах Европы Афонин: столкновения с украинскими националистами в Европе будут нарастать

Москва11 авг Вести.Все страны, которые приняли большое количество беженцев с Украины после начала специальной военной операции, сами себе заложили основу для столкновений между ними и националистически настроенными гражданами. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Везде, где много сейчас украинцев, начинает преобладать вопрос, связанный с националистической пропагандой. С другой стороны, мир из-за этого и Европа сама создала себе проблемы и сама эти проблемы вынуждена будет решать. И в этой ситуации, конечно, совершенно очевидно, что столкновения будут нарастать отметил депутат

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество нападений на украинцев в Польше продолжит увеличиваться. По его словам, всплеск негативных настроений еще не достиг своего пика.

Как пишет газета Rzeczpospolita, в первой половине 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений от проживающих в Польше украинских граждан по факту различных актов агрессии со стороны местных жителей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За весь прошлый год таких жалоб было 275.