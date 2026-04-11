Le Point: более 20 тыс. военнослужащих ВСУ сбежали после лечения во Франции

Каждый третий украинский военный не вернулся на родину из французских госпиталей

Москва11 апр Вести.Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом. Об этом пишет журнал Le Point.

По данным издания, каждый третий боевик ВСУ, проходивший медицинскую реабилитацию во Франции, не вернулся обратно на родину.

По оценке французских журналистов, речь идет о более чем 20 тысячах солдат, которые нелегально остались в стране.

Le Point отмечает, что можно понять военных, которые боятся возвращаться на Украину и снова попасть на фронт. Но в то же время психологически травмированные солдаты, осевшие во Франции в том числе на нелегальных основаниях, могут представлять угрозу для французов.

Ранее сообщалось, что почти 80 солдат ВСУ не вернулись на Украину после прохождения военной подготовки на территории Германии.