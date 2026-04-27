ТАСС: террористы из "Азова" вербуют химиков для работы с токсичными веществами

"Азов" активно вербует химиков для работы с токсичными веществами ТАСС: террористы из "Азова" вербуют химиков для работы с токсичными веществами

Москва27 апр Вести.Украинская бригада "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) активно вербует специалистов по работе с токсичными веществами для выполнения задач в зоне боевых действий.

Объявление о наборе химиков в террористическую бригаду появилось на одном из украинских сайтов, сообщает ТАСС. Террористы из "Азова" ищут специалистов по работе с токсичными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, следует из объявления. От кандидата требуется опыт соответствующей работы, включая "опыт химического синтеза", также "желательно высшее образование в химической отрасли".

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества в зоне боевых действий. В ВС РФ неоднократно сообщали о применении отравляющих веществ со стороны ВСУ. Так, саперы при разминировании курского приграничья находили украинские дроны, обработанные токсичными веществами. Также житель освобожденного Дзержинска (ДНР) рассказывал, что украинские военные сбросили на мирных жителей боеприпас с отравляющим веществом.

О систематическом применении Киевом токсичных химикатов против мирных жителей говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В числе таких химикатов – хлор, серная селитра, вещество BZ и хлорпикрин.