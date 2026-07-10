Россия ждет реакции ОЗХО на нарушения Украиной конвенции о запрещении химоружия Москва ждет реакции ОЗХО на нарушения Киевом конвенции о запрещении химоружия

Москва10 июл Вести.Россия ожидает реакции исполнительного совета Организации по запрещении химоружия (ОЗХО) на новую информацию о нарушениях Киевом обязательств по конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО приводит РИА Новости слова Тарабрина

Согласно этим данным, 6 января и 17 апреля 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ДНР использовали боеприпасы с хлорпикрином, относящимся к отравляющим веществам.

Постпред напомнил, что до этого Россия информировала и о минировании и подрыве украинскими вооруженными формированиями емкостей и цистерн, в которых содержатся токсичные химикаты, такие, как аммиак, серная, соляная и азотная кислоты.

В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО​​​.

Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета организации заявил, что западные союзники Украины активно поставляют Киеву различные токсичные химикаты и прекурсоры (исходные вещества). Тарабрин подчеркнул, что Запад намеренно закрывает глаза на систематическое применение токсичных химикатов боевиками киевского режима в зоне проведения спецоперации.