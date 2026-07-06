Постпред РФ при ОЗХО заявил о готовности Киева пойти на химические провокации Тарабрин: Киев пойдет на любые преступления из-за потерь на фронте

Москва6 июл Вести.Киевский режим готов пойти на химические провокации из-за территориальных потерь на фронте. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

В беседе с газетой "Известия" он подчеркнул, что Киев наносит удары по объектам химической промышленности, пытаясь вызвать экологические катаклизмы и спровоцировать панику.

Националисты теряют один населенный пункт за другим. В этих условиях, чтобы "перебить" информповестку, киевский режим готов пойти на любые преступления, в том числе и химпровокации "под чужим флагом" цитирует Тарабрина издание

Ранее он отметил, что киевский режим получает химическое оружие через представителей западных спецслужб и наемников. По словам дипломата, Украина скрывает свою военно-химическую программу от ОЗХО.