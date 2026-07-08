Москва8 июл Вести.Страны коллективного Запада активно поставляют Украине различные токсичные химикаты и прекурсоры (исходные вещества). Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета организации.

Он напомнил, что Запад закрывает глаза на систематическое применение токсичных химикатов боевиками киевского режима в зоне проведения спецоперации.

Более того, они активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры подчеркнул постпред

Параллельно с этим, добавил Тарабрин, западные государства наращивают дезинформационную кампанию в ответ на действия России по информированию о преступлениях Киева.

В частности, они выдвигают в адрес Москвы обвинения, основанные на неких "засекреченных данных", не предъявляя при этом ни одного доказательства своих слов. Все это, отметил он, демонстрирует беспрецедентный уровень политизации работы ОЗХО.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, политизация ОЗХО остается серьезным вызовом для целостности режима нераспространения химического оружия.

Некогда авторитетная и независимая техническая структура превратилась в инструмент обслуживания интересов узкой группы западных государств, которая полностью приватизировала секретариат и подчинила его своим корыстным интересам заявил он в марте этого года

К концу прошлого года Минобороны РФ зафиксировало более 600 случаев применения киевским режимом химического оружия.