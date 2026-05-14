Москва14 мая Вести.Каждое новое решение о поставках вооружений Украине и удары западным оружием по территории России приближают ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает подобные действия как враждебные и предупреждает о возможных последствиях.

Мы бы советовали вам даже в этом безрассудном милитаристском и русофобском угаре, который охватил почти весь Старый континент, не забывать о том, что каждая новая поставка оружия киевскому режиму, каждое враждебное действие против нас на море, каждый удар по российской территории западным оружием приближает нас к точке невозврата сказал Дмитрий Полянский

Он также указал на то, что западные страны игнорируют изменения внутри самой Украины, включая обвинения в усилении авторитарных тенденций и ситуацию вокруг религиозных организаций. Отдельно Полянский упомянул дела, связанные с представителями Украинской православной церкви, утверждая, что число уголовных производств против священнослужителей превышает 170.