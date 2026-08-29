Российские системы ПВО сбили 715 украинских дронов за сутки Минобороны: средства ПВО сбили 715 украинских дронов над российскими регионами

Москва29 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ 715 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что сбитые дроны относятся к самолетному типу.

Кроме того, расчеты ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Накануне российский реактивный беспилотник "Герань" впервые смог преодолеть расстояние в 1000 километров, долетев до Волынской области на западе Украины.