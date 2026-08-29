ВС РФ за ночь перехватили 313 украинских дронов над Россией Минобороны: средства ПВО сбили 313 украинских дронов над российскими регионами

Москва29 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ 313 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что сбитые дроны относятся к самолетному типу.

БПЛА ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Вооруженные силы России с применением беспилотников "Герань" поразили склад с боекомплектом (БК) под Киевом.