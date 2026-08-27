Москва27 авгВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за истекшие сутки уничтожили 591 украинский дрон. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, российская ПВО за сутки уничтожила 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, отражена атака двух реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбит … 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
В ночное время силы ПВО РФ отбили атаку 267 украинских дронов. Средства ПВО отработали над 14 российскими регионами и двумя морями.