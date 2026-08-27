Российская ПВО за сутки сбила почти 600 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО в течение суток сбили 591 беспилотник ВСУ

Москва27 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за истекшие сутки уничтожили 591 украинский дрон. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

По данным ведомства, российская ПВО за сутки уничтожила 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, отражена атака двух реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбит … 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

В ночное время силы ПВО РФ отбили атаку 267 украинских дронов. Средства ПВО отработали над 14 российскими регионами и двумя морями.