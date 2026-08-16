Москва16 авг Вести.Над Украиной заметили новую модификацию российских беспилотников семейства "Герань-2" с характерной надстройкой в носовой части, пишет "Военная хроника".

По данным издания, специалисты обратили внимание на конструктивный элемент над обтекателем, который назвали "крышечкой". Предполагается, что внутри надстройки может находиться дополнительное радиоэлектронное оборудование.

В частности, там может быть размещено устройство спутниковой связи для управления беспилотником за пределами прямой видимости или модуль децентрализованных самоорганизующихся сетей.

Как отмечает "Военная хроника", такая модернизация потенциально позволит использовать беспилотники для разведывательных и ударных задач, в том числе с возможностью изменения цели во время полета.

Ранее начальник расчета БПЛА с позывным Мираж рассказал, чем отличаются БПЛА БМ-70 от "Гераней". По словам дроновода, при запуске "Гераней" упор делается на массовость их применения, а не на точность. БМ-70 контролируется оператором вплоть до момента удара по цели.