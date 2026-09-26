Эксперт объяснил, за счет чего новые "Герани" стали опасны для Западной Украины Эксперт Кнутов: 95% территории Западной Украины открыты для ударов "Гераней"

Москва26 сен Вести.Новейшие российские беспилотники "Герань-4 Сикер" и "Герань-5" покрывают до 95% территории Западной Украины и способны поразить объекты, работающие в интересах Вооруженных сил (ВСУ) страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, территория Западной Украины не была защищена плотной сетью системы противовоздушной обороны, потому что российские дроны раньше туда не были способны долететь, а запуск крылатых ракет очень дорог.

На Западной Украине было размещено большое количество военных предприятий, но ее не стали защищать системой ПВО… по одной простой причине: дроны "Герань" туда не долетали. Туда долетали крылатые ракеты, но это достаточно дорогое средство поражения, поэтому удары наносились по территории Западной Украины крайне редко рассказал Кнутов

По неподтвержденной информации, которую транслируют в том числе и на Украине, у России появилась новая баллистическая ракета, которая имеет дальность полета до одной тысячи километров, что ставит ее наравне с "Геранями" нового поколения, отметил эксперт.

"Герань-4 Сикер" и "Герань-5" имеют дальность 900-1000 километров. Появилась ракета баллистическая "Искандер-1000"… имеет тоже дальность 1000 километров. И если это так, то у нас есть два средства: беспилотные летательные аппараты "Герани" и баллистические ракеты, которые могут работать по заводам ВПК Украины на территории Запада страны и поражать те объекты, которые мы считаем наиболее опасными. 95% территории Западной Украины сейчас досягаемы для наших "Гераней" объяснил Кнутов

Ранее советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские теплоэлектроцентрали и подстанции могут стать более заметными для российских беспилотников "Герань" с наступлением холодов. По его словам, обнаруживать объекты энергетики можно будет по их тепловому следу.