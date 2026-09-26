Советник Зеленского: ТЭЦ на Украине могут стать более заметными зимой

Советник Зеленского предупредил об угрозе российских дронов для ТЭЦ Советник Зеленского: ТЭЦ на Украине могут стать более заметными зимой

Москва26 сен Вести.Украинские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и подстанции могут стать более заметными для российских беспилотников "Герань" с наступлением холодов. Об этом советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, зимой обнаруживать объекты энергетики можно по их тепловому следу. Это, как отметил Бескрестнов, создает дополнительные сложности при попытках защитить энергоинфраструктуру.

Планы сохранить в тайне какую-то мини-ТЭЦ, генераторную станцию и многое другое могут оказаться иллюзией написал советник Зеленского

Он добавил, что для обнаружения энергетических объектов могут использоваться специальные камеры, фиксирующие тепло.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ наносят удары лишь по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ответные удары ВС РФ по военным объектам оказались чувствительными настолько, чтобы Киев начал просить о перемирии.