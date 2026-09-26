Киселев раскрыл, что один из сыновей Кристины Орбакайте сейчас находится на СВО

Один из сыновей Кристины Орбакайте воюет в зоне СВО Киселев раскрыл, что один из сыновей Кристины Орбакайте сейчас находится на СВО

Москва26 сен Вести.Один из двух сыновей певицы Кристины Орбакайте выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил владелец холдинга "Русская медиагруппа" Владимир Киселев.

Он не стал уточнять, о каком сыне идет речь. Семью Орбакайте Киселев обсуждал в интервью активисту Виталию Бородину.

Ее сын воюет на СВО заявил Кисилев

Его слова сразу же подтвердил Бородин. У Кристины Орбакайте двое сыновей: 35-летний Никита Пресняков и 28-летний Дени Байсаров.

Ранее стало известно, что Орбакайте получила в наследство от Аллы Пугачевой квартиру в Майами. Речь идет об апартаментах площадью 285 квадратных метров в жилом комплексе Majestic Tower.