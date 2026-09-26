В Верховной раде заявили о переломной точке в конфликте с Россией Депутат Рады Дубинский заявил о переломном моменте в конфликте с Россией

Москва26 сен Вести.Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал потери Украины в конфликте необратимыми.

В своем Telegram-канале Дубинский указал, что полтора года назад официальная статистика показывала 10 тысяч убитых и раненых украинских военных в месяц. Сейчас этот показатель вырос до 25-27 тысяч человек в месяц.

Дефицит бюджета увеличился также втрое – с €10 млрд до €30 млрд в этом году и может вырасти минимум до €60 млрд в следующем. Армии нечем платить говорится в публикации парламентария

Нардеп сравнил ситуацию на Украине с ведром без дна, из которого выливается все содержимое вне зависимости от количества. По его словам, Украина на сегодняшний день "переходит в то состояние, когда сколько не влей, – все без толку". Он назвал это переломной точкой в конфликте.

Я не буду перечислять известные стратегические потери в экономике, они многократно описаны. Но суть в том, что эти потери приобрели необратимый характер, а ресурсная позиция не имеет источников восполнения подчеркнул Дубинский

Кроме того, депутат обратил внимание на поведение главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые в мае прошлого года требовали полного прекращения огня, а по прошествии полутора лет "бегают к [американскому президенту Дональду] Трампу с просьбой помочь организовать хоть бы энергетическое или морское перемирие".

Ранее Зеленский заявил о разрушении трех объектов энергетической инфраструктуры на Украине.