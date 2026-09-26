Доклад о Буче вызвал стыд у главы германского МИД Захарова: Вадефуль стыдливо прикрыл доклад о Буче блокнотом

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль стыдливо прикрыл блокнотом переданный ему доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что доклад под названием "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима" лежал на столе во время переговоров Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу.

Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом - это как бы и не про них. Но всем все совершенно очевидно, и "правда глаза колет" написала Захарова в Telegram

Ранее Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче. Министр также потребовал от секретариата всемирной организации детального исследования инсценировки, организованной киевским режимом и его "натовскими спонсорами".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил позднее, что Гутерриш никак не отреагировал на переданную ему информацию.