Москва26 сенВести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль стыдливо прикрыл блокнотом переданный ему доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что доклад под названием "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима" лежал на столе во время переговоров Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу.
Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом - это как бы и не про них. Но всем все совершенно очевидно, и "правда глаза колет"написала Захарова в Telegram
Ранее Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче. Министр также потребовал от секретариата всемирной организации детального исследования инсценировки, организованной киевским режимом и его "натовскими спонсорами".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил позднее, что Гутерриш никак не отреагировал на переданную ему информацию.