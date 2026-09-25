Небензя рассказал о реакции генсека ООН на переданные ему данные по Буче

Небензя рассказал, как генсек ООН поступил с переданными ему данными по Буче Небензя рассказал о реакции генсека ООН на переданные ему данные по Буче

Москва25 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на переданную ему информацию о фальсификации событий в городе Буча. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Гутерришу соответствующий доклад.

Генсек взял эту информацию и, так сказать, ушел с ней. Никак не отреагировал сказал Небензя

Он также заявил о неразрешимых противоречиях по вопросу Украины - Гутерриш не слышит российскую сторону, а представители РФ не "покупают" то, о чем говорит генсек ООН.

Лавров уже заявлял, что Москва не рассчитывает на содействие Секретариата ООН в вопросах, связанных с событиями в Буче. Гутерриш, по словам Лаврова, давал противоречивые ответы относительно наличия у организации информации об именах погибших.