Лавров передал Гутерришу доклад о фальсифкации событий в Буче МИД РФ: Лавров передал Гутерришу доклад об инсценировке в Буче

Москва25 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в городе Буча. Об этом сообщили в МИД РФ.

Лавров также потребовал от секретариата всемирной организации детального исследования инсценировки, которая была организована киевским режимом и его "натовскими спонсорами".

Лавров передал Гутерришу доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым, посвященный разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне говорится в сообщении

Глава МИД РФ на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН также передал доклад об украинской провокации генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который является кандидатом на пост генсека ООН. Гросси заявил, что изучит документ.

Ранее Лавров отметил, что Москва не рассчитывает на содействие Секретариата ООН в вопросах, связанных с событиями в Буче. По словам министра, Гутерриш давал противоречивые ответы относительно наличия у организации информации об именах погибших.