Москва25 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пермского края в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пермского края говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ночью 25 сентября тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в ряде регионов на юге и в центре России, а также в Поволжье, включая Краснодарский край, Крым, Московскую, Волгоградскую, Самарскую и Воронежскую области, Татарстан, Удмуртию и Чувашию, следует из публикаций региональных властей и служб МЧС России в MAX.

Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах более чем десяти городов, в том числе в столичных воздушных гаванях Внуково и Домодедово.