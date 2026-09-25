Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Москва25 сен Вести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Домодедово на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 25 сентября на территории Подмосковья был введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Внуково в целях безопасности ввели ограничения на полеты.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших к российской столице.