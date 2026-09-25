Москва25 сенВести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Домодедово на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсовсообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX
Ранее в ночь на 25 сентября на территории Подмосковья был введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Внуково в целях безопасности ввели ограничения на полеты.
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших к российской столице.