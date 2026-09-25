Аэропорт Внуково начал ограниченно принимать и отправлять самолеты Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Внуково

Москва25 сен Вести.Аэропорт Внуково в целях безопасности ограниченно принимает и отправляет самолеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале пресс-службы ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в общей сложности в аэропортах девяти городов. Кроме Внуково, это Сочи, Геленджик, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Пенза, Саранск и Калуга. В большинстве регионов действует режим беспилотной опасности.