Рютте представил планы НАТО в отношении "всей Арктики" и не упомянул о России

"Вся Арктика" без упоминания России: Рютте рассказал о стратегии НАТО в регионе Рютте представил планы НАТО в отношении "всей Арктики" и не упомянул о России

Москва25 сен Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, рассказывая о стратегии Североатлантического альянса в Арктике, не упомянул Россию, несмотря на то, что она является крупнейшей арктической державой.

Выступая в эфире телеканала Fox News, Рютте высказал мнение, что страны НАТО могут в одностороннем порядке устанавливать контуры безопасности в Арктике. При этом он проигнорировал тот факт, что у России самая протяженная береговая линия в этом регионе.

Тем временем — и это как раз то, что мы обсуждали в Давосе, — мы видим, как страны НАТО коллективно берут на себя ответственность за весь Арктический регион. Сюда входят Соединенные Штаты и Канада, а также пять европейских стран альянса, граничащих с Арктикой заявил Рютте, добавив, что это "отражает видение безопасной Арктики"

В Арктический совет входят восемь стран: Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. С 2022 года страны Запада сократили контакты с Москвой в этом формате, позднее некоторые направления совместной работы были восстановлены.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов отметил, что будущее Арктики нельзя обсуждать без участия России, а попытки западных государств затормозить деятельность Арктического совета — на их совести.

Дипломат предупредил, что любые попытки нарастить военную активность в Арктике приведут к ответным шагам со стороны России.