В Подмосковье объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Московской области

Москва25 сен Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории подмосковного округа Истра. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила она в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 25 сентября Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.