Москва25 сенВести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории подмосковного округа Истра. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасностипредупредила она в своем канале на платформе MAX
Ранее в ночь на 25 сентября Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.