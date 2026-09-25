Москва25 сенВести.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не передавало французским спецслужбам информацию о якобы имевшей место подготовке Россией атак с использованием беспилотников.
Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Эту информацию мы можем опровергнутьприводит слова Макрона французское телевидение
Макрон отметил, что во Франции не зафиксировано происшествий, аналогичных инциденту в немецком Лейпциге в начале августа, когда на летном поле местного аэропорта возле украинского грузового самолета был найден БПЛА с самодельным взрывным устройством.
Власти Германии бездоказательно возложили на РФ вину за это происшествие и использовали его как повод для расторжения контракта с Русским домом в Берлине, а также для закрытия российского генконсульства в Бонне.
Французский лидер, со своей стороны, предположил, что Европа ввиду поддержки Украины все же может стать "целью РФ".
Российское руководство неоднократно опровергало бездоказательные утверждения о том, что к 2030 году Россия якобы может осуществить нападение на одно из государств НАТО.