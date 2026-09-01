Путин усомнился в доказательствах Германии после инцидента с БПЛА в Лейпциге Путин: Германия не привела доказательств угроз со стороны России

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что Германия не представила доказательств причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига/Галле.

5 августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Во вторник немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив, как отметил российский лидер, доказательств. Российское посольство в Германии ранее назвало инцидент "наспех состряпанной провокацией".

Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот подбросили доказательства сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию

Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе визита Путин также провел ряд двусторонних встреч.