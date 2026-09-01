Москва1 сенВести.Заявление немецких властей по ситуации с беспилотником в Лейпциге являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, заявили в посольстве России в Берлине.
Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГговорится в сообщении посольства в Telegram-канале
Накануне МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева. Как сообщили в российском посольстве, немецкая сторона выразила протест в связи с якобы имевшим отношением российских госструктур к попытке применения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года.
Российские дипломаты расценили случившееся как наспех организованную провокацию в интересах киевского режима и милитаристского крыла европейских элит и подчеркнули, что настоящая опасность для Германии исходит не от "гибридных атак" Москвы, а от политиков, готовящих войну с Россией.
По мнению бывшего депутата германского Бундестага Евгения Шмидта, на данный момент ни политики, ни СМИ пока не называют никаких доказательств причастности Москвы к данному дрону.
Есть общие слова, но никаких фактов, которые действительно бы указывали на то, что Москва действительно ведет гибридную войну, что этот дрон действительно должен был взорвать украинский самолет. То есть ничего этого представлено не было, но последствия на самом деле очень серьезныезаявил он в интервью информационной службе "Вести"