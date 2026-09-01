Москва1 сен Вести.Заявление немецких властей по ситуации с беспилотником в Лейпциге являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, заявили в посольстве России в Берлине.

Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ говорится в сообщении посольства в Telegram-канале

Накануне МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева. Как сообщили в российском посольстве, немецкая сторона выразила протест в связи с якобы имевшим отношением российских госструктур к попытке применения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года.

Российские дипломаты расценили случившееся как наспех организованную провокацию в интересах киевского режима и милитаристского крыла европейских элит и подчеркнули, что настоящая опасность для Германии исходит не от "гибридных атак" Москвы, а от политиков, готовящих войну с Россией.

По мнению бывшего депутата германского Бундестага Евгения Шмидта, на данный момент ни политики, ни СМИ пока не называют никаких доказательств причастности Москвы к данному дрону.